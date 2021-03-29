Москвичам стал доступен электронный путеводитель по бюджету

Жителям столицы представили электронный путеводитель по бюджету на три финансовых года. Версия брошюры уже доступна на портале правительства города «Открытый бюджет города Москвы».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что издание путеводителя разработали по материалам закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Здесь можно найти данные о направлениях бюджетной и налоговой политики столицы, а также о формировании доходных и расходных статей бюджета. Схемы, инфографика и объяснения помогут разобраться в деталях бюджетного процесса пользователям всех возрастов.

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