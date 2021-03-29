Москвичам стал доступен электронный путеводитель по бюджету

Короткая ссылка
Жителям столицы представили электронный путеводитель по бюджету на три финансовых года. Версия брошюры уже доступна на портале правительства города «Открытый бюджет города Москвы».
Москвичам стал доступен электронный путеводитель по бюджету
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что издание путеводителя разработали по материалам закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Здесь можно найти данные о направлениях бюджетной и налоговой политики столицы, а также о формировании доходных и расходных статей бюджета. Схемы, инфографика и объяснения помогут разобраться в деталях бюджетного процесса пользователям всех возрастов.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить