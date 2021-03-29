Москвичам стал доступен электронный путеводитель по бюджету
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что издание путеводителя разработали по материалам закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Здесь можно найти данные о направлениях бюджетной и налоговой политики столицы, а также о формировании доходных и расходных статей бюджета. Схемы, инфографика и объяснения помогут разобраться в деталях бюджетного процесса пользователям всех возрастов.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.