В России за сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса

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В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9088 человек в 85 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 составило 4 519 832, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

За сутки в России скончались 336 пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии в стране зафиксировано 97 740 летальных случаев.

В то же время за 24 часа выписались 8630 переболевших COVID-19. Всего от коронавируса в России вылечились 4 139 128 человек.

Накануне сообщалось о 8885 случаях коронавируса в России. Скончались 387 человек, 10 337 заболевших вылечились.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России.

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