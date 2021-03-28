В России за сутки выявили 9088 новых случаев коронавируса
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За сутки в России скончались 336 пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии в стране зафиксировано 97 740 летальных случаев.
В то же время за 24 часа выписались 8630 переболевших COVID-19. Всего от коронавируса в России вылечились 4 139 128 человек.
Накануне сообщалось о 8885 случаях коронавируса в России. Скончались 387 человек, 10 337 заболевших вылечились.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России.