В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — цитирует ТАСС Горелова.

По его словам, всё ещё возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

«Минимизировать возможный подъём заболеваемости поможет продолжение соблюдения мер предосторожности, а также вакцинация от коронавирусной инфекции», — отметил эксперт.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что главное — привиться от коронавируса, не важно, какой из российских вакцин.

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