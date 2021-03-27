В России за сутки выявили 8885 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8885 человек в 85 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 составило 4 510 744, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России скончались 387 пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии в стране зафиксировано 97 404 летальных случая.

В то же время за 24 часа выписались 10 337 переболевших COVID-19. Всего от коронавируса в России вылечились 4 130 498 человек.

Накануне сообщалось о 9167 случаях коронавируса в России. Скончались 405 человек, 10 880 заболевших вылечились.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.