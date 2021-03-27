Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
- РИА Новости
«Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», — сказал глава государства.
Путин также назвал в числе задач сотрудников ведомства контроль за гражданским оборотом оружия, охрану стратегических объектов и реализацию профилактических режимов в связи с эпидемией коронавируса.
«Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают... путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твёрдо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ», — отметил он.
Российский лидер поблагодарил сотрудников Росгвардии за службу и чёткое выполнение задач и пожелал им и их семьям здоровья и успехов.
В январе Путин поздравил работников Следственного комитета с десятилетием с момента образования ведомства.