Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием ведомства

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Президент России Владимир Путин поздравил работников Следственного комитета с 10-летием с момента образования ведомства.
Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием ведомства
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Сегодня без преувеличения каждый следователь ведёт ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, абсолютное большинство следователей проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества, а также «добросовестно и чётко выполняют свой служебный долг».

Ранее российский лидер в рамках поздравления сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.

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