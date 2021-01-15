Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил работников Следственного комитета с 10-летием с момента образования ведомства.

«Сегодня без преувеличения каждый следователь ведёт ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, абсолютное большинство следователей проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества, а также «добросовестно и чётко выполняют свой служебный долг».

Ранее российский лидер в рамках поздравления сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.