Путин отметил необходимость наращивать усилия в борьбе с экстремизмом
- © РИА Новости
«Конечно, следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Российский лидер также подчеркнул важность надзорного сопровождения реализации национальных проектов и защиты окружающей среды.
12 января отмечается день работника прокуратуры России.
Ранее Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.