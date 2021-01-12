Путин отметил необходимость наращивать усилия в борьбе с экстремизмом

Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.

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«Конечно, следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Российский лидер также подчеркнул важность надзорного сопровождения реализации национальных проектов и защиты окружающей среды. 12 января отмечается день работника прокуратуры России. Ранее Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.