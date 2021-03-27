Онищенко призвал участников акции «Бессмертный полк» пройти вакцинацию
«Давайте мы сначала привьёмся. Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста — пусть прогуляются от «Динамо» до Васильевского спуска, ничего тут страшного», — сказал он ТАСС. Эта рекомендация распространяется не только на жителей Москвы, добавил Онищенко.
Он напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии принимали участие порядка 1 млн человек.
«Для Москвы это каждый десятый. Наверное, это вполне реально — привиться. И на парад идут не по разнарядке райкома партии, а по своей воле. Если желающих будет много — пойдите сначала привейтесь», — сказал Онищенко.
Как сообщалось 25 марта, организаторы акции «Бессмертный полк» в России ведут подготовку к проведению мероприятия в 2021 году как очно, так и в онлайн-формате.
В Кремле заявляли, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.