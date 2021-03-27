Онищенко призвал участников акции «Бессмертный полк» пройти вакцинацию

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Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал пройти вакцинацию от COVID-19 всех, кто собирается принять участие в шествии «Бессмертного полка», если акция состоится в традиционном формате.

«Давайте мы сначала привьёмся. Если все люди идут со свидетельством того, что они были привиты, то пожалуйста — пусть прогуляются от «Динамо» до Васильевского спуска, ничего тут страшного», — сказал он ТАСС. Эта рекомендация распространяется не только на жителей Москвы, добавил Онищенко.

Он напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии принимали участие порядка 1 млн человек.

«Для Москвы это каждый десятый. Наверное, это вполне реально — привиться. И на парад идут не по разнарядке райкома партии, а по своей воле. Если желающих будет много — пойдите сначала привейтесь», — сказал Онищенко.

Как сообщалось 25 марта, организаторы акции «Бессмертный полк» в России ведут подготовку к проведению мероприятия в 2021 году как очно, так и в онлайн-формате.

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