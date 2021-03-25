«Бессмертный полк» готовятся провести в онлайн-формате и очно

Организаторы акции «Бессмертный полк» в России ведут подготовку к проведению мероприятия в 2021 году как очно, так и в онлайн-формате.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Артёма Хуторского, руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

«Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия», — сказал Хуторской.

По его словам, практически готов к запуску проект «Бессмертный полк — онлайн». Также организаторы выполняют работу по подготовке обычного формата шествия по улицам и площадям населённых пунктов.

«Как бы ни сложилась обстановка, позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, готовимся в полную силу», — отметил Хуторской.

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