«Бессмертный полк» готовятся провести в онлайн-формате и очно

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Организаторы акции «Бессмертный полк» в России ведут подготовку к проведению мероприятия в 2021 году как очно, так и в онлайн-формате.
«Бессмертный полк» готовятся провести в онлайн-формате и очно
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Артёма Хуторского, руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

«Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия», — сказал Хуторской.

По его словам, практически готов к запуску проект «Бессмертный полк — онлайн». Также организаторы выполняют работу по подготовке обычного формата шествия по улицам и площадям населённых пунктов.

«Как бы ни сложилась обстановка, позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, готовимся в полную силу», — отметил Хуторской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится. 

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