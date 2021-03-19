В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году состоится

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.
В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году состоится
  • Reuters

«Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный», — сказал Песков.

При этом вопрос присутствия и количества зрителей будет связан с теми нормами, которые определены во взаимодействии с Роспотребнадзором.

«Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не даёт возможности расслабляться», — заявил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что специалисты Черноморского флота начали готовить военную технику к участию в параде Победы.

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