В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.

«Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный», — сказал Песков.

При этом вопрос присутствия и количества зрителей будет связан с теми нормами, которые определены во взаимодействии с Роспотребнадзором.

«Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не даёт возможности расслабляться», — заявил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что специалисты Черноморского флота начали готовить военную технику к участию в параде Победы.