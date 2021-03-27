Актёр Алексей Маклаков назвал вакцинацию единственным шансом сохранить здоровье

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Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Маклаков в беседе с RT назвал вакцинацию от коронавируса единственным шансом сохранить здоровье — своё и близких — на фоне пандемии.

«Всем я желаю самого главного и самого основного в нашей жизни — здоровья. То, о чём мы с вами иногда просто не думаем, и думаем, что будем жить вечно. Но грянула пандемия, и я понял, что единственный шанс спасти своё здоровье, своих близких — это сделать прививку, которая спасёт меня, моих близких, а также обезопасит вас, моих зрителей, которые приходят на мои спектакли», — сказал он.

Маклаков призвал преодолеть «страх перед вакциной», сделать этот шаг и поставить прививку.

«Сделайте её — и тем самым сохраните свою жизнь и жизнь своих близких. Я этот страх победил», — сказал актёр.

Ранее второй пилот авиакомпании «Аэрофлот» Елена Караман в разговоре с RT призвала россиян, которые любят путешествовать, но боятся очередей на регистрацию на рейсы из-за коронавируса, пройти вакцинацию.

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