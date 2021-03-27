Пилот «Аэрофлота» призвала пройти вакцинацию от коронавируса

Второй пилот авиакомпании «Аэрофлот» Елена Караман в разговоре с RT призвала россиян, которые любят путешествовать, но боятся очередей на регистрацию на рейсы из-за коронавируса, пройти вакцинацию.

«Пандемия и коронавирусная инфекция внесли коррективы в жизни многих людей нашей страны и всего мира в целом, особенно это коснулось путешественников», — заявила пилот.

Она отметила, что, пока границы стран, куда любили путешествовать люди, закрыты, у россиян появилась возможность путешествовать именно по России, открывать для себя замечательные, красивые уголки страны.

Караман рассказала, что, как ей известно, «люди боятся толп на контроле, очередей на регистрации», которые были привычны для пассажиров до пандемии.

«К счастью, сейчас есть решение — пройти вакцинацию, вернуть нам нашу жизнь, вернуть радость путешествий», — отметила она.

Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович рассказал RT о возможности сделать прививку от коронавируса в ГУМе.