Пилот «Аэрофлота» призвала пройти вакцинацию от коронавируса

Короткая ссылка
Второй пилот авиакомпании «Аэрофлот» Елена Караман в разговоре с RT призвала россиян, которые любят путешествовать, но боятся очередей на регистрацию на рейсы из-за коронавируса, пройти вакцинацию.

«Пандемия и коронавирусная инфекция внесли коррективы в жизни многих людей нашей страны и всего мира в целом, особенно это коснулось путешественников», — заявила пилот.

Она отметила, что, пока границы стран, куда любили путешествовать люди, закрыты, у россиян появилась возможность путешествовать именно по России, открывать для себя замечательные, красивые уголки страны.

Караман рассказала, что, как ей известно, «люди боятся толп на контроле, очередей на регистрации», которые были привычны для пассажиров до пандемии.

«К счастью, сейчас есть решение — пройти вакцинацию, вернуть нам нашу жизнь, вернуть радость путешествий», — отметила она. 

Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович рассказал RT о возможности сделать прививку от коронавируса в ГУМе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить