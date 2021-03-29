Ресторатор Васильчук призвал граждан вакцинироваться от коронавируса

Ресторатор Алексей Васильчук в беседе с RT призвал российских граждан пройти вакцинацию от коронавируса для выработки коллективного иммунитета.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом затронула много отраслей. По его словам, ресторанная отрасль находится в тяжёлой ситуации, поскольку люди не имеют возможности ходить в заведения из-за страха заболеть.

«На сегодняшний момент только два решения: или вакцинация, или переболеть. Вакцинация стала доступной для людей. Я тоже принял для себя решение и вакцинировался», — заявил он.

Васильчук призвал граждан не бояться вакцинации.

«Население вакцинируется, собственно, будет коллективный иммунитет, и мы всё-таки победим этот кризис, в том числе и в ресторанной отрасли», — отметил он.

Ранее народный артист России Дмитрий Харатьян рассказал RT, что сделал прививку от коронавируса в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.