Минпромторг получил обращение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми
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«Обращение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан поступило в Минпромторг России 25 марта 2021 года», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Отмечается, что обращение принято в работу и в скором времени будет рассмотрено.
Ранее Ирина Волынец пояснила своё предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.