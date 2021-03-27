Минпромторг получил обращение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми

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Минпромторг России получил обращение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, посещающим магазины с несовершеннолетними детьми.
Минпромторг получил обращение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми
  • globallookpress.com

«Обращение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан поступило в Минпромторг России 25 марта 2021 года», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Отмечается, что обращение принято в работу и в скором времени будет рассмотрено.

Ранее Ирина Волынец пояснила своё предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

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