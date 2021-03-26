Волынец объяснила идею запрета продажи алкоголя покупателям с детьми

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Основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец пояснила своё предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.
Волынец объяснила идею запрета продажи алкоголя покупателям с детьми
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Вышел запрет о продаже алкоголя после определённого времени, тоже изначально это воспринималось в штыки. Или, например, запрет курить в каких-то местах общественного пользования. Сейчас мы с ужасом вспоминаем, как это было, хотя это было совсем недавно», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, воспитание детей зависит от примера родителей.

Как отметила Волынец, большинство нормальных родителей не будут выводить детей специально на улицу, чтобы приобрести спиртное.

«Кто-то да, возможно, вернётся ещё раз для того, чтобы купить алкоголь, а кто-то передумает, что тоже отличная мера воздействия. Я считаю, было бы здорово запретить продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года. А вообще, убрать алкоголь из обыкновенных продуктовых магазинов», — добавила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

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