Мельниченко планирует участвовать в выборах главы Пензенской области

Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко заявил о намерении участвовать в выборах губернатора региона в сентябре 2021 года.

Об этом информирует ТАСС.

«Да, на выборы я пойду. От «Единой России», — рассказал Мельниченко.

Также врио губернатора рассказал о приоритетах на новой должности. По его словам, в числе первоочередных проблем — реализация приоритетных национальных проектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения.

Кроме того, он заявил о необходимости противопаводковых мероприятий, подготовки к посевному сезону и пожароопасному периоду.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области.