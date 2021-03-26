Мельниченко планирует участвовать в выборах главы Пензенской области
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Об этом информирует ТАСС.
«Да, на выборы я пойду. От «Единой России», — рассказал Мельниченко.
Также врио губернатора рассказал о приоритетах на новой должности. По его словам, в числе первоочередных проблем — реализация приоритетных национальных проектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения.
Кроме того, он заявил о необходимости противопаводковых мероприятий, подготовки к посевному сезону и пожароопасному периоду.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области.