Эксперт оценила идею продлить туристический кешбэк для школьников и студентов
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она заявила, что субсидирование молодёжного отдыха в каникулы — очень хорошая инициатива.
«Дело в том, что льготные билеты для детей и молодёжи найти возможно, но льгот на проживание или экскурсии в эти периоды нет», — сказала эксперт.
По её мнению, студенты и школьники с большим удовольствием поедут отдыхать по России.
«Субсидирование путешествий именно на каникулах — оправданный и разумный шаг, так как в этот период повышаются цены на размещение и все виды экскурсий», — добавила Дехтярь.
Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» высказался о программе туристического кешбэка.
URA.RU сообщало, что в Тюменской области оценили туристический потенциал региона.