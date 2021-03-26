Эксперт оценила идею продлить туристический кешбэк для школьников и студентов

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» она заявила, что субсидирование молодёжного отдыха в каникулы — очень хорошая инициатива.

«Дело в том, что льготные билеты для детей и молодёжи найти возможно, но льгот на проживание или экскурсии в эти периоды нет», — сказала эксперт.

По её мнению, студенты и школьники с большим удовольствием поедут отдыхать по России.

«Субсидирование путешествий именно на каникулах — оправданный и разумный шаг, так как в этот период повышаются цены на размещение и все виды экскурсий», — добавила Дехтярь.

Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» высказался о программе туристического кешбэка.

URA.RU сообщало, что в Тюменской области оценили туристический потенциал региона.