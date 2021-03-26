Путин высказался о программе туристического кешбэка

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Российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» высказался о программе туристического кешбэка.
Путин высказался о программе туристического кешбэка
  • Pixabay

Он заявил, что «первое, что нужно сделать, — это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовём, кешбэк, действовал круглый год».

«И второе. Надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк», — цитирует ТАСС Путина.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 7 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.

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