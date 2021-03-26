Патрушев сообщил об угрозе кибератак на государственные информресурсы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия в новом документе об информационной безопасности обозначила угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на государственные информационные ресурсы.

Патрушев в ходе заседания Совбеза России отметил, что растёт число преступлений в сфере компьютерной информации.

«Впервые обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру», — цитирует его Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности под председательством российского лидера Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».