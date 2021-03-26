Совбез одобрил проект политики в сфере международной кибербезопасности

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев по итогам заседания сообщил, что Совет безопасности под председательством российского лидера Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности».
Совбез одобрил проект политики в сфере международной кибербезопасности
  • © Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

Заявление Патрушева опубликовано на сайте Кремля.

Он сообщил, что также принято решение «о подготовке плана его реализации, определены первоочередные меры по всестороннему обеспечению».

«В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России, а затем опубликован», — заявил Патрушев.

Он пояснил, что «в проекте «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности» актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации».

Также сообщалось, что Путин на заседании Совета безопасности отметил, что «новые технологические решения порождают и новые риски». По его словам, «глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жёсткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак».

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