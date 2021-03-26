Два российских МиГ-31 впервые осуществили дозаправку над Северным полюсом

Два российских истребителя МиГ-31 впервые в истории ВМФ России осуществили дозаправку в воздухе над Северным полюсом.

© РИА Новости

Об этом доложил главком ВМФ России Николай Евменов российскому президенту Владимиру Путину. «Впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены полёт в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — заявил Евменов. Он отметил, что данное событие произошло в рамках арктической экспедиции. Ранее расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.