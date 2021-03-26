Два российских МиГ-31 впервые осуществили дозаправку над Северным полюсом

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Два российских истребителя МиГ-31 впервые в истории ВМФ России осуществили дозаправку в воздухе над Северным полюсом.
Два российских МиГ-31 впервые осуществили дозаправку над Северным полюсом
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Об этом доложил главком ВМФ России Николай Евменов российскому президенту Владимиру Путину.

«Впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены полёт в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — заявил Евменов.

Он отметил, что данное событие произошло в рамках арктической экспедиции.

Ранее расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.

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