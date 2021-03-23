Военнослужащие Северного флота провели учения в Арктике

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Расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в арктическом регионе.
Военнослужащие Северного флота провели учения в Арктике
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Военнослужащие выполнили задачи по обустройству позиций на неподготовленной местности.

Также были отработаны действия по обнаружению, захвату, сопровождению средств воздушного нападения условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки.

«Обеспечивавшие безопасность и боевую устойчивость комплексов ПВО С-400 расчёты ЗРПК «Панцирь-С» взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций и отработали практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района в ближней зоне ответственности группировки сил и средств ПВО», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.

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