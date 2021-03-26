В Екатеринбурге открылся первый на Урале детский хоспис

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В Екатеринбурге открылся первый в Свердловской области детский хоспис.
В Екатеринбурге открылся первый на Урале детский хоспис
  • Pixabay

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Как заявила замминистра здравоохранения региона Елена Чадова, в регионе насчитывается более 900 детей, которым требуется паллиативное наблюдение.

Хоспис работает на базе областной детской клинической больницы. Он может принять на круглосуточное пребывание 27 детей с родителями. Предусмотрены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, а также методический центр для родителей и волонтёров.

«Сегодняшнее знаковое событие является очень важным и значимым шагом в деле оказания медицинской помощи маленьким пациентам. Мы искренне желаем детскому хоспису профессиональной и успешной работы», — сказал заместитель губернатора Павел Креков.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.

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