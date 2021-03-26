Сомнолог рассказала, как сохранить сон в период белых ночей в Петербурге

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что, как только световой день в Петербурге начинает прибавляться, люди массово жалуются на проблемы со сном.

В беседе с «Невскими новостями» она уточнила, что это особенно касается людей, которые остро чувствуют смену погоды и времён года.

«Если мы берём в расчёт белые ночи, то, как только начинает светать раньше четырёх утра, как правило, люди начинают массово жаловаться на то, что у них возникают проблемы со сном, ранние пробуждения», — заявила эксперт.

По данным метеосервисов, уже 27 мая рассвет в Петербурге наступит в 03:56. По мнению специалиста, в таком случае лучшая мера защиты — создать в своей спальне искусственную темноту. При этом лучше не прибегать к медикаментозному вмешательству.

«Если нарушения не доходят до клинического диагноза «бессонница», лучше ничего не принимать», — уточнила София Черкасова.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сомнолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.