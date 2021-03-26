Иммунолог рассказала, к чему приводит дефицит витамина В12

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Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, чем может быть опасен для здоровья дефицит витамина В12.
Иммунолог рассказала, к чему приводит дефицит витамина В12
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В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она напомнила, что витамин В12 — очень важное вещество для мозга, нервной системы, формирования нервных клеток и для синтеза ДНК. На фоне его дефицита может развиться анемия.

При дефиците витамина В12 характерна триада: поражение крови, ЖКТ и нервной системы.

Цианокобаламин (витамин В12) содержится в пищевых продуктах животного происхождения (мясе, рыбе). Запасы данного витамина в организме взрослого человека составляют около 5 мг, и если учесть, что за сутки теряется около 5 мкг, то полное истощение запасов при отсутствии поступления (нарушение всасывания, вегетарианская диета) наступает через три года.

«Если человек или его близкие соблюдают диету с ограничением продуктов, содержащих витамин В12, то таким людям рекомендовано наблюдать за своим состоянием и проводить динамический контроль лабораторных данных с целью раннего выявления дефицита», — отмечает Евгения Паршина.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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