Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией для москвичей пожилого возраста

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с COVID-19, но отмечен рост доли пожилых горожан среди заболевших.
Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией для москвичей пожилого возраста
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Мы всё-таки прошли этап формирования высокой иммунизации населения, он был постепенным, равномерным. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильная», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у большинства пожилых горожан нет противопоказаний для вакцинации.

«Это было бы для них спасением», — отметил он.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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