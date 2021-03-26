Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией для москвичей пожилого возраста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с COVID-19, но отмечен рост доли пожилых горожан среди заболевших.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Мы всё-таки прошли этап формирования высокой иммунизации населения, он был постепенным, равномерным. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильная», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у большинства пожилых горожан нет противопоказаний для вакцинации.

«Это было бы для них спасением», — отметил он.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.