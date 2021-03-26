Собянин прокомментировал ситуацию с вакцинацией для москвичей пожилого возраста
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«Мы всё-таки прошли этап формирования высокой иммунизации населения, он был постепенным, равномерным. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильная», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, у большинства пожилых горожан нет противопоказаний для вакцинации.
«Это было бы для них спасением», — отметил он.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.