Песков заявил об отсутствии побочных явлений у Путина после вакцинации

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Президент России Владимир Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии побочных явлений у Путина после вакцинации
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — сказал Песков.

Путин сделал прививку 23 марта.

По словам Пескова, президент России привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.

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