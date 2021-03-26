Песков заявил об отсутствии побочных явлений у Путина после вакцинации
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«Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — сказал Песков.
Путин сделал прививку 23 марта.
По словам Пескова, президент России привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.