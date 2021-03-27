Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в марте

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Александра Самсоненко
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города в марте были куплены самые дорогие билеты на самолёт и поезд. С результатами исследования ознакомился RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в марте
  • РИА Новости

Так, самым дорогим оказался билет, приобретённый на рейс Москва — Нью-Йорк и обратно за 459 тыс. рублей. На втором месте — перелёт из столицы в Лос-Анджелес и назад в Москву, за который заплатили 357 тыс. рублей. Третью строку занимает билет Санкт-Петербург — Мале и обратно стоимостью 350 тыс. рублей.

Кроме того, в список попали несколько билетов в одну сторону: из Владивостока в Москву — 335 тыс. рублей и из Москвы в Дубай за 310 тыс. рублей.

Также в списке оказались рейсы (туда и обратно) в Нижневартовск (214 тыс. рублей), Благовещенск (205 тыс. рублей), Хабаровск (204 тыс. рублей), Владивосток (190 тыс. рублей) и Петропавловск-Камчатский (170 тыс. рублей).

Самый дорогой билет на поезд в марте стоил 60 тыс. рублей — столько заплатил пассажир «Сапсана», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте поездка из Москвы во Владивосток за 29 тыс. рублей. На третьей строке оказался билет из столицы в Петербург за 25 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, какие города России стали самыми популярными для путешествий предстоящим летом.

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