Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил голодовку
- РИА Новости
«Сегодня нам стало известно, что Александр Шестун, находящийся в изоляторе Твери, уведомил начальство учреждения о начале голодовки из-за репрессий со стороны руководства ФКУ СИЗО-1 УФСИН России», — сказала она ТАСС.
Как уточнила Шестун, это уже четвёртая голодовка её мужа в изоляции.
1 марта сообщалось, что Шестуна начали этапировать из СИЗО в колонию.
В декабре суд приговорил экс-чиновника к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.
Кроме того, его обязали выплатить 64,5 млн рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.