Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил голодовку

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Осуждённый за коррупционные преступления бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в СИЗО-1 в Твери, объявил голодовку. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил голодовку
  • РИА Новости

«Сегодня нам стало известно, что Александр Шестун, находящийся в изоляторе Твери, уведомил начальство учреждения о начале голодовки из-за репрессий со стороны руководства ФКУ СИЗО-1 УФСИН России», — сказала она ТАСС.

Как уточнила Шестун, это уже четвёртая голодовка её мужа в изоляции. 

1 марта сообщалось, что Шестуна начали этапировать из СИЗО в колонию.

В декабре суд приговорил экс-чиновника к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

Кроме того, его обязали выплатить 64,5 млн рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.

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