Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун этапирован в колонию

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Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию, сообщила его супруга Юлия Шестун.
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун этапирован в колонию
  • РИА Новости

«Сегодня мы узнали об этом, когда адвокаты пришли навестить его в СИЗО, там нам сказали, что его этапировали», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что местонахождение её мужа пока неизвестно.

В декабре суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

Кроме того, экс-чиновника обязали выплатить 64,5 млн рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.

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