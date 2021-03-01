Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун этапирован в колонию

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию, сообщила его супруга Юлия Шестун.

«Сегодня мы узнали об этом, когда адвокаты пришли навестить его в СИЗО, там нам сказали, что его этапировали», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что местонахождение её мужа пока неизвестно.

В декабре суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

Кроме того, экс-чиновника обязали выплатить 64,5 млн рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.