Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу по цели на Новой Земле

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, выполнил стрельбу ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле.

«Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «МБ-110» Северного флота.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море 24 марта.

Ранее сообщалось, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.