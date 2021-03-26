Песков рассказал, что дочери Путина привились отечественной вакциной

Дочери президента России Владимира Путина привились от коронавируса отечественной вакциной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», — сказал Песков в ответ на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего его дочери.

На уточняющий вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной, Песков сказал: «Разумеется».

В августе прошлого года Путин в ходе совещания с правительством рассказал, что его дочь испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин сделал прививку 23 марта. По словам Пескова, президент после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо.