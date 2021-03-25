Выездные бригады вакцинации заработали ещё в двух торговых центрах Москвы

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Выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали ещё в двух торговых центрах Москвы.
Выездные бригады вакцинации заработали ещё в двух торговых центрах Москвы
  • Reuters

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.

Сделать прививку можно в ТЦ «Ереван Плаза» и «Щука».

«В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы», — заявили в пресс-службе.

Там также рассказали, что с 24 марта возобновляется работа бригад в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.

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