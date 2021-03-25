Шойгу сообщил о надёжном прикрытии дальневосточных рубежей России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетные системы С-300В4 на Курилах, С-400 на Сахалине и самолёты-перехватчики МиГ-31БМ на Чукотке обеспечили надёжное прикрытие дальневосточных рубежей России.

Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны.

По словам Шойгу, с декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4.

На острове Сахалин приступили к дежурству подразделения с системами С-400, а на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

«В целом это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что к концу 2021 года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии в Крыму.