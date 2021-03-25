Шойгу сообщил о надёжном прикрытии дальневосточных рубежей России
- РИА Новости
Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны.
По словам Шойгу, с декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4.
На острове Сахалин приступили к дежурству подразделения с системами С-400, а на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
«В целом это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Ранее Шойгу заявил, что к концу 2021 года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии в Крыму.