В Крыму сформируют новый полк ВДВ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к концу 2021 года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.

Об этом сообщило РИА Новости.

Как заявил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны, в рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.

«К концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — отметил он.

Ранее в Минобороны России рассказали об учениях зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на военном полигоне «Опук» в восточной части Крыма.