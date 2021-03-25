В Минобороны рассказали о проходящих в Крыму учениях ВДВ

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В Минобороны России рассказали о ходе учений зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на военном полигоне «Опук» в восточной части Крыма.
В Минобороны рассказали о проходящих в Крыму учениях ВДВ
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Отмечается, что в установленное время в небе над Чёрным морем появились воздушные мишени, которые имитировали самолёты и вертолёты условного противника.

«Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», проведя все необходимые мероприятия, пусками ракет с временных и основных стартовых позиций уничтожили летательные аппараты условного противника. Всего в ходе воздушного боя было уничтожено более 20 воздушных целей», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.

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