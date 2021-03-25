В ФМБА оценили необходимость реабилитации для переболевших коронавирусом

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева считает, что большинству людей, переболевших коронавирусом, необходима реабилитация.

«80% всех переболевших подлежат обязательной реабилитации после коронавируса», — цитирует Интерфакс заявление Яковлевой в ходе заседания на тему: «Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности».

Она уточнила, что реабилитации подлежат даже те, кто болел в лёгкой и средней форме тяжести.

Она заметила, что, по данным специалистов ФМБА, при отсутствии правильной реабилитации 60% переболевших коронавирусом подвержены риску инвалидизации.

Яковлева уточнила, что 40—45% людей после коронавируса испытывают осложнения со стороны бронхолёгочной системы.

На втором месте по нарушениям после коронавируса — неврология и кардиология (нарушения сна, памяти, тревожность, неврозы, депрессии). На третьем — гастроэнтерология.

Ранее заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.