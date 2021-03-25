Военные парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах.
Военные парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны.

«Помимо Москвы, военные парады состоятся ещё в 27 городах страны», — цитирует его Интерфакс.

В парадах примут участие более 47 тыс. человек, порядка 1600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

Также Шойгу отметил, что «торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе, пройдут в 377 городах и населённых пунктах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить