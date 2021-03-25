Военные парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны.
«Помимо Москвы, военные парады состоятся ещё в 27 городах страны», — цитирует его Интерфакс.
В парадах примут участие более 47 тыс. человек, порядка 1600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов.
Также Шойгу отметил, что «торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе, пройдут в 377 городах и населённых пунктах».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.