Военные парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах.

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны.

«Помимо Москвы, военные парады состоятся ещё в 27 городах страны», — цитирует его Интерфакс.

В парадах примут участие более 47 тыс. человек, порядка 1600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

Также Шойгу отметил, что «торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе, пройдут в 377 городах и населённых пунктах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.