Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор подготовил проект приказа, в соответствии с которым при регистрации в социальной сети пользователь должен будет предоставить данные паспорта.

Отмечается, что документ разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время он проходит этап общественного обсуждения.

Согласно проекту, при регистрации пользователь должен указать данные паспорта, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты.

Как пишет «Коммерсантъ», Роскомнадзор разъясняет механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) ведомства по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.

Ранее Виталий Вехов, учёный-криминалист, доктор юридических наук, рассказал, какие данные считаются персональными. В беседе с изданием «Взгляд» он заявил, что «персональными данными, согласно федеральному закону, считаются сведения, которые из трёх или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно».

По его словам, если речь идёт о геолокации, ID компьютера и так далее, то это уже технические данные, а не персональные, как многие считают.