В Роскомнадзоре прокомментировали действие закона о персональных данных

Замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов прокомментировали действие закона о персональных данных.

В ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями он высказал мнение, что принципы данного закона можно было бы распространить на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных в целях защиты прав граждан.

«Принципы, которые заложены в законе о персональных данных, нужно распространить на иностранные интернет-площадки, сделать это можно в том числе в соглашении между уполномоченным органом власти в области персональных данных (это Роскомнадзор) и иностранными органами власти. Возможно, какими-то другими механизмами, но это задача не теряет своей актуальности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее учёный-криминалист доктор юридических наук Виталий Вехов рассказал, какие данные считаются персональными. В беседе с изданием «Взгляд» он заявил, что «персональными данными, согласно федеральному закону, считаются сведения, которые из трёх или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно».

По его словам, если речь идёт о геолокации, ID компьютера и так далее, то это уже технические данные, а не персональные, как многие считают.