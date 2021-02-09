Юрист рассказал, какие данные считаются персональными

Учёный-криминалист доктор юридических наук Виталий Вехов рассказал, какие данные считаются персональными.

«Персональными данными, согласно федеральному закону, считаются сведения, которые из трёх или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно. Если речь идёт о геолокации, ID компьютера и так далее, то это уже технические данные, а не персональные, как многие считают», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, техническим устройством может владеть другой человек, а не тот, на паспортные данные которого, к примеру, выписана сим-карта.

Как отметил Вехов, фамилия, имя, отчество и дата рождения по действующему законодательству не являются персональными данными.

«А вот место жительства, дополнительно к Ф. И. О. и дате рождения, позволяет идентифицировать конкретного человека, потому это является персональными данными», — пояснил он.

Эксперт добавил, что персональными данными также считаются номер и серия паспорта, идентификационный номер налогоплательщика с расшифровкой.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по сохранению безопасности личных данных.