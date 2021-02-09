Юрист рассказал, какие данные считаются персональными
- РИА Новости
«Персональными данными, согласно федеральному закону, считаются сведения, которые из трёх или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно. Если речь идёт о геолокации, ID компьютера и так далее, то это уже технические данные, а не персональные, как многие считают», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, техническим устройством может владеть другой человек, а не тот, на паспортные данные которого, к примеру, выписана сим-карта.
Как отметил Вехов, фамилия, имя, отчество и дата рождения по действующему законодательству не являются персональными данными.
«А вот место жительства, дополнительно к Ф. И. О. и дате рождения, позволяет идентифицировать конкретного человека, потому это является персональными данными», — пояснил он.
Эксперт добавил, что персональными данными также считаются номер и серия паспорта, идентификационный номер налогоплательщика с расшифровкой.
Ранее председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с ФАН дала советы по сохранению безопасности личных данных.