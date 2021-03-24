Омбудсмен рассказала подробности о детях, найденных в одном из частных домов Подмосковья

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала подробности о детях, найденных в одном из частных домов Талдомского района.
Омбудсмен рассказала подробности о детях, найденных в одном из частных домов Подмосковья
  • РИА Новости

«Две девочки, 11 и шести лет, при этом мать оставила на последние полтора года младшую дочку с непонятно кем, со своим каким-то знакомым. Они все зарегистрированы и жили в Москве, но, если честно, неадекватное поведение матери мне трудно объяснить», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, заведено уголовное дело. В дальнейшем устройством детей будут заниматься органы опеки.

«Существует комиссия по делам несовершеннолетних, существуют службы социальной защиты. Эта семья у нас в Московской области не стояла на учёте. Такое социальное неблагополучие должно профилактироваться», — отметила Мишонова.

Ранее омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в Подмосковье.

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