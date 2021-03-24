Минобороны России рассказало о рассекречивании архивных документов

Российское Минобороны отменило приказы о рассекречивании архивных документов периода 1941—1945 годов по причине регистрации нового приказа, который расширяет период и перечень документов, к которым исследователи смогут получить доступ.

«Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что на данный момент огранизована работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и наполнению обобщённых банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал».

25 января российский лидер Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, направленный на запрет публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.