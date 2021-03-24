Больницы Прикамья оснастят новым медицинским оборудованием

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в 2021 году в больницы Прикамья поставят 877 единиц медицинского оборудования.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства края.

«В 2021 году предполагается приобрести 877 единиц оборудования в медорганизации 39 территорий Пермского края. Среди них 12 компьютерных томографов, а также другого высокотехнологичного оборудования — 20 флюорографов, четыре маммографа, 20 рентген-аппаратов, линейный ускоритель», — говорится в сообщении.

Также в этом году планируется провести текущие и капитальные ремонты в 64 объектах 31 медучреждения (всего по краю — 94 учреждения).

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.