Эксперт прокомментировал закон о гаражной амнистии

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко прокомментировал закон о гаражной амнистии.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что владельцы таких объектов смогут стать собственниками земельных участков, на которых те расположены.

«Одновременно будут производиться регистрация права собственности на гараж и участок и государственный кадастровый учёт. Другими словами, гражданам не придётся самостоятельно заниматься постановкой на кадастровый учёт», — сказал эксперт.

Ещё одним плюсом он назвал возможность получить компенсацию, если гараж попадёт в зону, где сносят постройки для будущего строительства.

Кроме того, сказал Ткаченко, продать или передать кому-либо такой объект и участок станет гораздо проще.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

Как сообщала НСН, член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук прокомментировала ситуацию с гаражами в России с юридической точки зрения.