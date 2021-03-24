В Кремле пожелали заболевшему коронавирусом Асаду выздоровления

В Кремле пожелали президенту Сирии Башару Асаду, заболевшему коронавирусной инфекцией COVID-19, скорейшего выздоровления.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сказал, что в последние дни у президента России Владимира Путина и Башара Асада не было никаких контактов.

«Но, безусловно, господину Асаду были переданы пожелания скорейшего выздоровления от президента России», — заявил Песков.

8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом.

Позже сирийский посол в Москве Рияд Хаддад рассказал, что Башар Асад и его супруга Асма, у которых ранее был выявлен коронавирус, идут на поправку и чувствуют себя хорошо.