В Кремле пожелали заболевшему коронавирусом Асаду выздоровления
- © SANA
- AFP
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он сказал, что в последние дни у президента России Владимира Путина и Башара Асада не было никаких контактов.
«Но, безусловно, господину Асаду были переданы пожелания скорейшего выздоровления от президента России», — заявил Песков.
8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом.
Позже сирийский посол в Москве Рияд Хаддад рассказал, что Башар Асад и его супруга Асма, у которых ранее был выявлен коронавирус, идут на поправку и чувствуют себя хорошо.