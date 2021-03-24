Посол в России рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Асада

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Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма, у которых ранее был выявлен коронавирус, идут на поправку и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад.
Посол в России рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Асада
  • Reuters

«Здоровье президента и его супруги, слава богу, в полном порядке, а администрация президента сообщила, что лабораторные и рентген-анализы, связанные с состоянием здоровья, постепенно возвращаются к нормальным показателям», — цитирует ТАСС Хаддада.

Он уточнил, что показатели здоровья Асада и его супруги подтверждают, что они «находятся на этапе выздоровления».

8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом.

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