Посол в России рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Асада
- Reuters
«Здоровье президента и его супруги, слава богу, в полном порядке, а администрация президента сообщила, что лабораторные и рентген-анализы, связанные с состоянием здоровья, постепенно возвращаются к нормальным показателям», — цитирует ТАСС Хаддада.
Он уточнил, что показатели здоровья Асада и его супруги подтверждают, что они «находятся на этапе выздоровления».
8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом.