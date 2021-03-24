На портале i.moscow запустили раздел «Карта инновационных решений»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин рассказал, что первоначально в новом разделе портала Московского инновационного кластера представлено более 2,1 тыс. решений в разных сферах, но их число будет постоянно расти.
Интересующее решение можно найти, выбрав сферу его применения, например «Безопасность», «Строительство и капитальный ремонт», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Социальное обеспечение», «Образование и кадры», «Экология», «Транспорт и мобильность», «Торговля и услуги» и «Туризм и отдых».
Целью раздела является привлечение внимания к российским инновациям, а также помощь предпринимателям, которые создают технологичные новинки.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.