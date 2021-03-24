Голикова заявила о вакцинации 70 миллионов россиян от гриппа

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В России вакцинацию от гриппа прошли 70 миллионов человек. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила о вакцинации 70 миллионов россиян от гриппа
  • РИА Новости

«Для всех незаметно прошла вакцинация от гриппа. Мы себе поставили задачу привить 70 млн человек. И привили», — рассказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Голикова отметила, что в России организовали стационарные и мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России академик РАН Николай Брико заявил, что более двух третей российских медицинских работников ежегодно ставят прививку от гриппа

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