Аналитики выяснили, какие города россияне не рассматривают для переезда

Сервис «Работа.ру» выяснил, какие города жители России не рассматривают для переезда и по каким причинам. RT ознакомился с результатами исследования.

38% заявили, что не хотели бы уезжать в Москву, 26% назвали Челябинск, по 19% опрошенных указали Владивосток и Хабаровск.

В десятку самых часто называемых направлений также вошли Омск, Уфа и Красноярск.

«По 15% отметили, что не готовы к переезду в Омск и Уфу, 14% — в Красноярск. Каждый восьмой опрошенный (13%) не стал бы переезжать в Новосибирск. По 10% участников исследования указали, что не хотели бы сменить свой город на Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — говорится в исследовании.

Наиболее распространёнными причинами, по которым респонденты выбирали тот или иной город, стали повышенный уровень стресса (35%), плохая экология (34%), высокие цены на недвижимость (22%) и невозможность построить желаемую карьеру (21%).

При этом те, кто выбирал Москву, выделяли целый ряд причин, по которым они не хотели бы переезжать в столицу.

«Те, кто не хотел бы переехать в Москву, чаще всего указывали, что их отталкивают стресс и суета (68%), высокие цены на жильё (44%), а также плохая экология (41%)», — отмечают специалисты.

В исследовании о нежелательных для переезда городах приняли участие более 9 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России, опрос о причинах, по которым россияне не хотят переезжать в определённый город, собрал мнения более 4,4 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее аналитики рассказали о том, сколько россиян готовы сменить текущее место работы.